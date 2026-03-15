Huit dirigeants de l’Union européenne ont appelé à interdire l’accès aux visas européens pour les militaires de Russie impliqués dans la guerre contre l’Ukraine, afin d’accroître la pression politique sur Moscou.

Dans une initiative commune, ces responsables européens demandent aux institutions de l’UE ainsi qu’aux États membres de renforcer les restrictions d’entrée dans l’espace Schengen pour les soldats russes ayant participé aux opérations militaires en Ukraine.

Selon eux, une telle mesure viserait à empêcher les militaires impliqués dans le conflit d’accéder librement au territoire européen et à envoyer un signal politique fort face à la poursuite de la guerre.

Les dirigeants à l’origine de cette proposition estiment également que cette interdiction de visas constituerait un outil supplémentaire pour isoler la Russie sur la scène internationale et renforcer le régime de sanctions déjà mis en place depuis le début du conflit.

L’initiative appelle désormais les institutions européennes et les gouvernements nationaux à examiner la mise en œuvre concrète de ces restrictions dans le cadre des politiques migratoires et de sécurité de l’Union européenne.