Golfe : les alliés de Washington exigent un affaiblissement durable de l’Iran

Les États du Golfe ont averti les États-Unis qu’un simple cessez-le-feu avec l’Iran ne suffirait pas à garantir la stabilité régionale, plaidant pour une réduction durable des capacités militaires de Téhéran.

Selon plusieurs sources, ces pays estiment que tout accord devra inclure des limitations strictes sur les missiles, les drones et les forces alliées de l’Iran dans la région.

Ils insistent également sur la nécessité d’empêcher toute « militarisation » du détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transitent environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz.

Les monarchies du Golfe, régulièrement visées par des attaques durant le conflit, considèrent que leur sécurité doit être au cœur de tout futur accord avec Téhéran.

Elles redoutent qu’un arrêt des combats sans garanties concrètes ne permette à l’Iran de reconstituer rapidement ses capacités militaires.

Du côté américain, le président Donald Trump a récemment durci le ton, menaçant de nouvelles frappes si l’Iran ne rouvre pas totalement le détroit d’Ormuz.

Mais pour les dirigeants du Golfe, l’enjeu dépasse désormais la fin de la guerre : il s’agit de redéfinir l’équilibre stratégique au Moyen-Orient.

Ils souhaitent un accord global qui limite durablement l’influence régionale de l’Iran et sécurise les routes énergétiques.

Ces exigences compliquent les négociations en cours et pourraient prolonger les tensions diplomatiques.

Elles illustrent aussi les profondes inquiétudes des pays du Golfe face aux ambitions militaires iraniennes.

L’issue des discussions déterminera en grande partie la stabilité future de la région.