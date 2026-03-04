La société nucléaire d’État russe Rosatom a annoncé l’interruption des travaux de construction de nouvelles unités de la centrale nucléaire iranienne de Bushehr, dans le sud du pays, à la suite des frappes aériennes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

L’annonce a été faite mardi par le directeur de Rosatom, qui a expliqué que les travaux avaient été suspendus en raison de la dégradation de la situation sécuritaire. La centrale de Bushehr, située sur la côte du Golfe, constitue l’un des principaux projets de coopération nucléaire civile entre Moscou et Téhéran.

Rosatom participe à la construction de nouvelles unités destinées à renforcer les capacités énergétiques de l’Iran. Le projet s’inscrit dans un partenariat stratégique entre les deux pays dans le domaine de l’énergie nucléaire civile.

La suspension des travaux intervient alors que les frappes américano-israéliennes ont visé plusieurs installations en Iran, alimentant les craintes d’une escalade régionale. Les tensions ont également suscité des inquiétudes quant à la sécurité des installations nucléaires et du personnel travaillant sur ces sites.

Cette décision illustre l’impact immédiat du conflit sur les projets industriels internationaux en Iran, alors que plusieurs entreprises et partenaires étrangers surveillent de près l’évolution de la situation avant de reprendre leurs activités.