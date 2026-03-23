États-Unis : des agents de l’ICE déployés dans les aéroports face au manque de personnel

Les autorités américaines ont déployé des agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) dans plus d’une douzaine d’aéroports afin de pallier le manque de personnel de sécurité, dans un contexte de fortes perturbations du transport aérien.

Ce renfort intervient alors que la Transportation Security Administration (TSA) fait face à une vague d’absences et de démissions, liée notamment à une crise budgétaire qui prive de nombreux agents de salaire.

Dans plusieurs grands aéroports, dont Atlanta, des files d’attente importantes se sont formées aux contrôles de sécurité, poussant les autorités à mobiliser des ressources supplémentaires pour éviter une paralysie du trafic.

Les responsables locaux ont toutefois insisté sur le fait que ces agents de l’ICE ne sont pas déployés pour faire appliquer les lois sur l’immigration, mais uniquement pour soutenir les opérations de sécurité aéroportuaire.

La situation reste tendue, avec plus de 400 démissions recensées au sein de la TSA, aggravant les difficultés à assurer un fonctionnement normal des contrôles.

Les compagnies aériennes et les associations de voyageurs alertent sur des retards croissants et des conditions de voyage dégradées, alors que les autorités cherchent des solutions temporaires pour maintenir l’activité.

Cette mobilisation exceptionnelle souligne la fragilité du système aéroportuaire américain face aux crises de personnel et de financement, avec des répercussions directes sur des millions de passagers.