El Niño est de retour : les météorologues américains anticipent un renforcement du phénomène mondial

Les conditions caractéristiques du phénomène climatique El Niño sont désormais réunies et devraient continuer à se renforcer durant l’hiver 2026-2027 dans l’hémisphère Nord, a annoncé le Centre américain de prévision climatique. Cette évolution pourrait avoir des conséquences importantes sur les températures, les précipitations et les récoltes dans plusieurs régions du monde.

Selon l’agence météorologique américaine, les conditions d’El Niño se sont développées au cours du dernier mois. Les experts estiment désormais que le phénomène est suffisamment installé pour influencer les modèles climatiques mondiaux dans les prochains mois.

El Niño est un phénomène naturel qui se produit lorsque les températures de surface de l’océan Pacifique équatorial deviennent anormalement élevées. Ce réchauffement modifie les courants atmosphériques et perturbe les régimes météorologiques à l’échelle planétaire.

Historiquement, El Niño est associé à des épisodes de sécheresse dans certaines régions, à des pluies plus abondantes dans d’autres, ainsi qu’à une augmentation des températures mondiales. Ses effets peuvent toucher l’agriculture, les ressources en eau, les écosystèmes et les marchés des matières premières.

Les prévisionnistes américains estiment que le phénomène devrait gagner en intensité au cours des prochains mois, atteignant son influence maximale pendant l’hiver boréal. Les autorités météorologiques du monde entier surveillent donc de près son évolution afin d’anticiper d’éventuels événements climatiques extrêmes.

Cette annonce intervient alors que plusieurs régions du globe font déjà face à des épisodes de chaleur inhabituels et à des conditions météorologiques instables. Le retour d’El Niño pourrait accentuer ces tendances et devenir l’un des principaux facteurs climatiques à surveiller jusqu’en 2027.