Échaudée par la COP30, l’Union européenne change radicalement sa stratégie pour le prochain sommet climatique

L’Union européenne entend adopter une approche plus ciblée et plus offensive lors de la prochaine conférence mondiale sur le climat, la COP31, prévue en novembre en Turquie. Tirant les leçons des difficultés rencontrées lors des négociations de la COP30 au Brésil, le bloc européen souhaite désormais concentrer ses efforts sur un nombre réduit d’objectifs clairement définis.

Selon un document interne préparé par la future présidence irlandaise de l’Union européenne, les positions défendues par les Vingt-Sept devront être « plus courtes, plus précises et plus stratégiques » que par le passé. L’objectif est de rendre les priorités européennes plus lisibles et de mieux préparer les négociations avant l’ouverture du sommet.

Cette réorientation intervient après une COP30 jugée décevante pour Bruxelles. Malgré ses ambitions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de diminution de la dépendance aux combustibles fossiles, l’Union européenne n’est pas parvenue à imposer ses principales priorités dans les discussions internationales.

Le document souligne que l’ambition climatique ne suffit pas à elle seule pour obtenir des résultats diplomatiques. Les États membres sont ainsi invités à renforcer leur coordination en amont et à nouer plus tôt des alliances avec d’autres pays afin d’éviter de se retrouver isolés lors des négociations.

Les discussions de la COP30 ont notamment été dominées par les débats sur la sortie progressive des énergies fossiles et sur l’augmentation des financements destinés à la lutte contre le changement climatique. Pourtant, ces sujets ne figuraient pas clairement dans le mandat de négociation adopté par les pays de l’Union avant la conférence, ce qui a alimenté les critiques de certains diplomates.

Plusieurs responsables européens estiment que le manque de préparation a contribué aux difficultés rencontrées au Brésil. La nouvelle stratégie vise donc à renforcer l’efficacité du bloc en privilégiant un « déploiement stratégique » de ses ressources diplomatiques et politiques.

À quelques mois de la COP31, qui se tiendra en Turquie, l’Union européenne espère ainsi retrouver une influence majeure dans les négociations climatiques mondiales et peser davantage sur les décisions concernant la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique.