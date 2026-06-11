Dissuasion nucléaire : Washington et Séoul renforcent leur coopération face à la montée en puissance de Pyongyang

Les États-Unis et la Corée du Sud ont tenu de nouvelles discussions consacrées à la dissuasion nucléaire, dans un contexte de tensions croissantes avec la Corée du Nord, dont les programmes d’armement suscitent des inquiétudes grandissantes en Asie et au-delà.

Ces pourparlers s’inscrivent dans le cadre du Nuclear Consultative Group (NCG), un mécanisme de coopération renforcée entre Washington et Séoul. Les échanges portent notamment sur la coordination des exercices militaires, la planification de scénarios de crise et le partage d’informations stratégiques.

Selon les éléments communiqués, les discussions visent à améliorer la capacité des deux alliés à répondre rapidement à toute menace nucléaire ou balistique émanant de Pyongyang. L’objectif est de renforcer la crédibilité de la dissuasion face à un environnement sécuritaire de plus en plus instable.

Ces initiatives interviennent alors que des images satellites récentes montrent l’activité continue de sites sensibles en Corée du Nord, notamment des installations liées à la production de matières nucléaires à Yongbyon, un centre clé du programme nucléaire nord-coréen.

La multiplication des essais d’armement et des démonstrations militaires de Pyongyang alimente les inquiétudes des pays voisins et des alliés des États-Unis. Washington et Séoul cherchent ainsi à adapter leur stratégie commune pour faire face à une menace jugée en évolution rapide.

Dans ce contexte, les responsables américains et sud-coréens soulignent l’importance d’une coordination renforcée, estimant que la stabilité régionale dépend largement de la capacité de dissuasion conjointe face aux ambitions nucléaires nord-coréennes.