Des centaines d’Iraniens ont traversé la frontière turque lundi après-midi au poste de Kapikoy, dans la province orientale de Van, alors que le conflit impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran s’intensifie, selon un témoin de Reuters sur place.

Les personnes arrivées en Turquie ont évoqué un climat de peur à Téhéran, marqué par des explosions et de longues files d’attente dans les stations-service. « La situation à Téhéran est déjà difficile », a confié un habitant de la capitale iranienne, sous couvert d’anonymat, précisant que sa femme et ses enfants se trouvaient déjà à Istanbul. « Il y a des attentats, tout le monde a peur. Mais pour les gens ordinaires, rien ne leur est encore arrivé directement. »

Dans la matinée, la Turquie avait annoncé la suspension réciproque des passages de passagers à la journée aux trois points de passage frontaliers avec l’Iran. Ankara avait précisé qu’elle n’autoriserait l’entrée que de ses propres citoyens et des ressortissants de pays tiers. Dimanche, des voyageurs avaient indiqué que certains citoyens iraniens étaient empêchés de franchir la frontière.

Cependant, dès lundi après-midi, des Iraniens ont commencé à traverser au poste-frontière de Kapikoy, dans un paysage dominé par des collines enneigées du côté iranien.

Les autorités turques n’ont pas précisé si les restrictions initialement annoncées avaient été modifiées ou assouplies. La situation à la frontière semble évoluer au gré des développements militaires et sécuritaires dans la région.