Les principaux sites touristiques de Cuba, autrefois très fréquentés, connaissent une baisse marquée de la présence de visiteurs étrangers, selon plusieurs témoignages recueillis sur place. Dans la Vieille Havane comme dans les stations balnéaires, les flux touristiques se sont fortement réduits, dans un contexte de sanctions américaines et de difficultés économiques persistantes.

À la place de foules de visiteurs, certains lieux emblématiques apparaissent aujourd’hui largement calmes. Sur la place de la Cathédrale, dans la Vieille Havane, des scènes quotidiennes comme celle d’un employé nourrissant les pigeons illustrent ce ralentissement du tourisme. Les grandes entreprises du secteur auraient été contraintes de quitter l’île ou de réduire considérablement leurs activités en raison des sanctions américaines.

Malgré cette situation, certains voyageurs continuent de se rendre sur l’île et décrivent une expérience globalement positive. C’est le cas de Ramiro Escobar, un Colombien de 68 ans qui a enfin réalisé un voyage longtemps repoussé à Cuba, après des décennies d’attente.

Il a visité plusieurs sites majeurs, dont les plages de Varadero, réputées pour leur sable blanc. Selon lui, même si le pays traverse une crise économique et fait face à des pénuries de carburant, les services touristiques restent accessibles et l’accueil demeure satisfaisant.

D’après les observations de Reuters, Ramiro Escobar faisait partie d’un très petit groupe de visiteurs étrangers présents sur place, principalement originaires d’Amérique latine. Leur nombre limité contraste fortement avec les périodes où les rues de La Havane et les principaux sites touristiques affichaient une forte affluence internationale.

Cette baisse du tourisme s’inscrit dans un contexte plus large de restrictions financières et commerciales, notamment liées aux sanctions américaines. Plusieurs secteurs liés aux voyages, comme les compagnies aériennes et les sociétés de cartes de crédit, ont réduit ou cessé leurs activités avec l’île, accentuant l’isolement économique et touristique de Cuba.