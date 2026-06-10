Crise politique majeure en Turquie : l’opposition du CHP se déchire entre deux directions rivales

La crise interne au sein du principal parti d’opposition turc, le Parti républicain du peuple (CHP), s’est aggravée mardi alors que deux dirigeants rivaux ont tenu des réunions simultanées avec des députés et des sympathisants à Ankara. Cette situation illustre une profonde division au sein de la principale force politique d’opposition au président Recep Tayyip Erdoğan.

D’un côté, le dirigeant élu Özgür Özel a réuni ses soutiens au Parlement, appelant les parlementaires à résister à ce qu’il décrit comme une tentative d’éviction politique. De l’autre, son rival Kemal Kılıçdaroğlu, ancien chef du parti désormais contesté, a également tenu une réunion parallèle avec des élus du CHP.

Les tensions entre les deux camps s’inscrivent dans un contexte de conflit interne prolongé sur la direction du parti. Les partisans d’Özel dénoncent une décision de justice qu’ils jugent « politisée » et qui aurait permis la remise en cause de son leadership, tandis que ses opposants estiment au contraire que la direction actuelle n’est pas légitime.

Depuis 2024, le CHP fait face à une série de pressions judiciaires et politiques sans précédent, selon ses responsables. Ces développements ont renforcé les divisions internes et alimenté les accusations d’ingérence dans la vie politique du pays.

La situation actuelle place le principal parti d’opposition dans une position fragile, alors qu’il tente de maintenir son unité face au pouvoir en place. Les réunions concurrentes des deux figures rivales illustrent l’ampleur de la crise de gouvernance interne.

Dans ce contexte, les critiques de l’opposition estiment que ces divisions profitent au président Recep Tayyip Erdoğan, en affaiblissant la capacité du CHP à présenter une alternative politique cohérente à l’échelle nationale.