Crash d’un hélicoptère américain près du détroit d’Ormuz : Trump assure que les pilotes sont sains et saufs

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi que les deux pilotes d’un hélicoptère militaire américain qui s’est écrasé près du détroit d’Ormuz étaient indemnes. L’incident s’est produit dans une zone particulièrement sensible, contrôlée en partie par l’Iran et située sur l’une des principales routes maritimes du monde.

Selon des informations rapportées par le New York Times, l’équipage d’un hélicoptère de combat Apache a été secouru après l’accident. Les circonstances exactes du crash demeurent toutefois inconnues. Il n’a pas été établi dans l’immédiat si l’appareil a été touché par des tirs iraniens, victime d’une panne mécanique ou confronté à un autre problème technique.

Interrogé avant son retour à Washington depuis l’aéroport international John F. Kennedy de New York, Donald Trump a indiqué qu’un rapport détaillé sur les causes de l’accident serait publié dans la journée. Il a insisté sur le fait qu’aucun membre d’équipage n’avait été blessé.

La Maison-Blanche, le département d’État américain et le commandement central des forces armées américaines n’avaient pas encore commenté officiellement l’incident au moment des premières informations.

Le crash intervient dans un contexte régional particulièrement tendu. Il s’est produit au lendemain de l’annonce par l’Iran et Israël de la suspension de leurs attaques réciproques, après un appel de Donald Trump en faveur d’un arrêt des hostilités.

Malgré ce cessez-le-feu, que plusieurs observateurs jugent fragile, Téhéran a averti qu’il pourrait reprendre ses opérations militaires si Israël poursuivait ses frappes contre le Hezbollah au Liban. Dans le même temps, Washington continue de chercher une issue diplomatique au conflit qui oppose les États-Unis et l’Iran depuis plus de trois mois.