Coupe du monde 2026 : le FBI place la sécurité au cœur de son dispositif face aux menaces terroristes et cyber

À l’approche de la Coupe du monde de football, le directeur du FBI, Kash Patel, a détaillé les principaux défis sécuritaires liés à l’organisation de l’événement, présenté comme l’une des plus grandes opérations de sécurité internationale jamais mises en place.

Selon les informations communiquées par les autorités américaines, le FBI travaille en coordination étroite avec le Department of Homeland Security, les forces de police locales ainsi que plusieurs agences étrangères afin d’assurer la sécurité des matchs, des supporters et des sites d’entraînement répartis dans plusieurs pays hôtes.

Le dispositif de sécurité devra couvrir un événement d’ampleur exceptionnelle, avec 48 équipes participantes et des dizaines de camps de base. Les autorités anticipent des risques multiples, allant des menaces terroristes aux attaques de type cybercriminel, en passant par les fusillades de masse ou l’usage malveillant de drones.

Kash Patel a insisté sur la diversité des menaces auxquelles les services de sécurité devront faire face, soulignant que la protection d’un tel événement implique une coordination internationale sans précédent entre services de renseignement et forces de l’ordre.

Le responsable du FBI est par ailleurs l’objet d’un examen public sur certaines décisions administratives, notamment concernant l’utilisation d’un avion gouvernemental. Malgré ces controverses, il affirme que la priorité reste la préparation opérationnelle et la prévention de tout incident majeur.

Cette Coupe du monde représente un test logistique et sécuritaire majeur pour les États-Unis et leurs partenaires. Les autorités espèrent que la coopération internationale permettra d’anticiper efficacement les risques dans un contexte mondial marqué par une hausse des menaces hybrides, mêlant cyberattaques et actions terroristes.