Colombie : 66 morts dans le crash d’un avion militaire, plusieurs disparus

Un avion militaire colombien s’est écrasé lundi peu après son décollage, provoquant la mort de 66 personnes et laissant quatre autres portées disparues, selon les autorités.

L’appareil, un avion de transport Hercules C-130, transportait 128 personnes, dont des militaires et des membres des forces de sécurité. Des dizaines de survivants ont été évacués vers des hôpitaux à proximité.

Selon les premières informations, l’avion a pris feu et des engins explosifs à bord auraient explosé au moment de l’accident, aggravant considérablement le bilan humain.

Les circonstances exactes du crash restent inconnues à ce stade, et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la catastrophe.

Cet accident intervient alors que la Colombie cherche à moderniser sa flotte militaire vieillissante, dans un contexte où ce type d’appareil a déjà été impliqué dans des incidents récents dans la région.

Les opérations de secours se poursuivent pour tenter de retrouver les personnes toujours disparues, tandis que les autorités s’efforcent de faire toute la lumière sur ce drame.