Le trafic aérien international demeure fortement perturbé après les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, qui ont entraîné la fermeture de plateformes aéroportuaires majeures au Moyen-Orient. Des hubs stratégiques comme Dubaï, Doha et Abou Dabi ont suspendu leurs opérations, bloquant des dizaines de milliers de passagers et provoquant l’annulation ou le déroutement de milliers de vols.

La fermeture de ces centres névralgiques du transport aérien mondial a des répercussions bien au-delà de la région. De nombreuses compagnies aériennes ont été contraintes d’annuler des liaisons, de modifier leurs itinéraires ou de suspendre temporairement certains services, dans un contexte de sécurité jugé incertain.

Les perturbations affectent aussi bien les vols long-courriers reliant l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord que les liaisons régionales au Moyen-Orient. Les passagers se retrouvent bloqués dans les aéroports ou confrontés à des retards importants, alors que les compagnies tentent de réorganiser leurs opérations.

Les autorités aéronautiques suivent de près l’évolution de la situation sécuritaire avant d’autoriser une reprise progressive des vols. Les compagnies aériennes publient régulièrement des mises à jour, classées par transporteur, afin d’informer les voyageurs des dernières décisions.

Cette paralysie partielle du trafic aérien illustre l’impact immédiat des tensions géopolitiques sur les transports mondiaux. Tant que la situation militaire restera instable, les compagnies et les passagers devront composer avec une forte incertitude.