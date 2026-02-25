Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva arrive en tête dans tous les scénarios de premier tour de l’élection d’octobre, mais son avance face au sénateur Flavio Bolsonaro s’est évaporée dans l’hypothèse d’un second tour, selon un sondage AtlasIntel/Bloomberg publié mercredi.

Au premier tour, le candidat de gauche Lula recueillerait entre 43 % et 47 % des intentions de vote dans cinq simulations différentes, selon l’identité de ses adversaires. Flavio Bolsonaro, candidat d’extrême droite, est crédité de 33 % à 40 % des voix dans quatre scénarios distincts.

En cas de second tour entre Lula et Flavio Bolsonaro, les deux hommes seraient pratiquement à égalité, avec respectivement 46,2 % et 46,3 % des intentions de vote. En janvier, Lula devançait encore le sénateur par 49,2 % contre 44,9 %, un écart déjà en recul par rapport à l’avance de 12 points dont il disposait en décembre.

Le sondage indique que Lula l’emporterait face à six autres adversaires potentiels, mais qu’il s’inclinerait de justesse face au gouverneur de São Paulo, Tarcisio de Freitas. Ces données traduisent une dynamique électorale plus incertaine qu’auparavant.

Les marchés financiers suivent de près l’évolution des enquêtes d’opinion depuis que l’ancien président Jair Bolsonaro, récemment emprisonné, a apporté son soutien à son fils Flavio en décembre. Cette prise de position a provoqué une baisse de la monnaie et des actions brésiliennes, les investisseurs s’attendant initialement à ce qu’il soutienne un candidat jugé plus favorable aux marchés, comme Tarcisio de Freitas.