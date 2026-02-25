Les négociateurs ukrainiens rencontreront jeudi des responsables américains à Genève afin de discuter de la reconstruction d’après-guerre, notamment d’un « programme de prospérité », a annoncé mercredi le président Volodymyr Zelensky. Cette réunion précède une nouvelle série de pourparlers trilatéraux avec la Russie prévue en mars.

Selon le chef de l’État ukrainien, les discussions avec Washington porteront sur les mécanismes de relance économique et les investissements nécessaires pour reconstruire le pays après plus de quatre années de guerre. Les États-Unis chercheraient à identifier un moyen de mettre fin rapidement au conflit, le plus important en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Malgré ces efforts diplomatiques, les positions de Moscou et de Kiev restent profondément divergentes. Les prochains échanges prévus en mars s’annoncent délicats, alors que les deux parties campent sur leurs exigences respectives.

Volodymyr Zelensky a par ailleurs démenti les accusations russes selon lesquelles l’Ukraine chercherait à se doter de l’arme nucléaire. Il a réaffirmé que son pays respectait ses engagements internationaux et rejeté ces affirmations comme infondées.

Le président ukrainien a également mis en avant la perspective d’une adhésion à l’Union européenne et les opportunités d’investissement que pourrait offrir la reconstruction du pays. Kiev entend ainsi présenter l’après-guerre comme une phase de modernisation et d’intégration accrue aux structures européennes, malgré les incertitudes persistantes sur l’issue du conflit.