Avant la Coupe du monde, Washington presse l’Europe de fermer ses frontières aux voyageurs exposés à Ebola

L’administration Trump a demandé aux pays européens d’adopter des restrictions de voyage similaires à celles mises en place par les États-Unis pour limiter les risques de propagation du virus Ebola avant la prochaine Coupe du monde de football. Selon plusieurs sources et responsables, Washington souhaite empêcher que des personnes potentiellement exposées au virus puissent se déplacer librement vers les pays accueillant ou participant à l’événement sportif.

Le 1er juin, les autorités américaines ont adressé une démarche diplomatique officielle aux gouvernements européens. Elles les ont exhortés à instaurer des mesures visant les voyageurs ayant récemment séjourné dans des pays d’Afrique centrale touchés par l’épidémie. D’après un diplomate de l’Union européenne en poste en Afrique, les États membres n’avaient pas encore donné de réponse à cette demande.

Les inquiétudes de Washington s’appuient sur la résurgence d’Ebola dans certaines régions d’Afrique centrale. Le mois dernier, les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont interdit l’entrée sur le territoire américain aux ressortissants étrangers ayant séjourné en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des vingt et un jours précédents.

Les citoyens américains revenant de ces pays ne sont pas interdits d’entrée, mais ils sont soumis à des contrôles sanitaires spécifiques. Les autorités ont également limité les points d’arrivée à certains aéroports désignés afin de renforcer la surveillance et la détection d’éventuels cas.

Le secrétaire d’État Marco Rubio a affirmé que les États-Unis devaient empêcher toute introduction du virus sur leur territoire. Selon lui, la stratégie actuelle consiste à maintenir à l’étranger les personnes susceptibles d’avoir été exposées à Ebola, même si le pays dispose d’infrastructures médicales capables de traiter les malades tout en limitant les risques de transmission.

Cette initiative intervient alors que les préparatifs de la Coupe du monde se poursuivent et que les déplacements internationaux devraient fortement augmenter dans les prochains mois. Les autorités américaines considèrent que la coopération internationale est essentielle pour réduire les risques sanitaires liés à un événement qui attirera des millions de voyageurs à travers le monde.