La Grande-Bretagne a annoncé mardi le déploiement du HMS Dragon, un destroyer de défense aérienne, ainsi que d’hélicoptères équipés de capacités de lutte anti-drones à Chypre, après qu’un drone de fabrication iranienne a touché la piste de la base britannique d’Akrotiri.

Le Premier ministre Keir Starmer a indiqué que ces renforts étaient envoyés alors que le conflit au Moyen-Orient s’intensifie. La base souveraine britannique d’Akrotiri, située sur l’île de Chypre, a été frappée lundi, causant des dégâts limités selon les autorités.

« Le Royaume-Uni est pleinement engagé en faveur de la sécurité de Chypre et du personnel militaire britannique basé sur place », a déclaré Keir Starmer dans un message publié sur le réseau social X. Il a précisé s’être entretenu avec le président chypriote Nikos Christodoulides pour l’informer des mesures prises.

Le chef du gouvernement britannique a ajouté que le pays poursuivait ses opérations défensives dans la région. Le HMS Dragon, destroyer de type 45, est équipé du système de missiles Sea Viper et d’un radar avancé conçu pour suivre et neutraliser les menaces aériennes, selon la Royal Navy.

La France et la Grèce ont également annoncé l’envoi de systèmes antimissiles et anti-drones à Chypre après l’attaque contre la base britannique. Ces déploiements illustrent la montée des tensions régionales et la volonté des pays européens de renforcer la protection de leurs installations militaires face aux risques liés au conflit en cours.