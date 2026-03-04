Un juge fédéral américain a donné mardi son approbation préliminaire à un accord prévoyant que la succession de Jeffrey Epstein verse jusqu’à 35 millions de dollars pour mettre fin à un recours collectif. Celui-ci accuse deux anciens conseillers du financier déchu d’avoir aidé et encouragé son trafic sexuel de jeunes femmes et d’adolescentes.

Le cabinet d’avocats Boies Schiller Flexner, représentant les victimes d’Epstein, avait annoncé cet accord le 19 février. Le juge Arun Subramanian, du tribunal fédéral de district de Manhattan, a estimé que le règlement semblait équitable à ce stade et a fixé une audience au 16 septembre afin d’examiner son homologation définitive.

L’accord mettrait un terme à une action en justice intentée en 2024 contre Darren Indyke, ancien avocat personnel d’Epstein, et Richard Kahn, son ancien comptable. Tous deux sont co-exécuteurs testamentaires de la succession d’Epstein et étaient accusés d’avoir facilité ses activités criminelles.

La succession d’Epstein avait déjà mis en place un fonds d’indemnisation qui a versé 121 millions de dollars aux victimes. Elle a également conclu des accords supplémentaires pour un montant de 49 millions de dollars.

Les avocats de Darren Indyke et Richard Kahn n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. L’un d’eux avait auparavant déclaré que ses clients n’avaient « fait aucune admission ni reconnaissance de faute » dans le cadre de l’accord envisagé.