Le ministre grec de la Marine marchande a mis en garde mardi contre une situation « alarmante » dans le détroit d’Ormuz, où des dizaines de navires restent bloqués en raison de l’escalade du conflit avec l’Iran. Il a appelé à protéger le transport maritime mondial et les marins face aux risques croissants dans la région.

Le trafic dans ce passage stratégique est interrompu pour le quatrième jour consécutif, perturbant une route essentielle par laquelle transite environ 20 % de l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz. Selon les médias iraniens, un haut responsable des Gardiens de la révolution a déclaré que l’Iran tirerait sur tout navire tentant de franchir le détroit.

« C’est alarmant et inquiétant, et je souhaite que le transport maritime mondial soit tenu à l’écart des conflits armés », a déclaré Vassilis Kikilias à Reuters. Il a souligné que les marins ne devaient pas être pris au piège de tensions géopolitiques qui les dépassent.

Le ministre a rappelé que « le transport maritime mondial est lié au commerce mondial, dont tout le monde a besoin ». La Grèce, qui contrôle l’une des plus grandes flottes marchandes au monde, suit de près la situation, ses armateurs étant particulièrement exposés aux perturbations du trafic.

La paralysie prolongée du détroit d’Ormuz fait craindre une flambée des prix de l’énergie et des perturbations majeures des chaînes d’approvisionnement. Les appels se multiplient au niveau international pour garantir la sécurité de la navigation et éviter une escalade susceptible d’aggraver encore la crise.