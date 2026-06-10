Affrontements violents au Cachemire pakistanais : une grève générale paralyse les villes après des morts et une vaste répression

Les principales villes du Cachemire administré par le Pakistan, dont Muzaffarabad, ont été largement paralysées après des affrontements entre manifestants et forces de sécurité, à la veille d’une grève générale. Les rues sont restées quasi désertes mardi, la présence policière étant dominante dans de nombreux secteurs.

Ces tensions font suite à une mobilisation lancée par le Joint Awami Action Committee (JAAC), une alliance de groupes de la société civile récemment interdite par les autorités. L’organisation avait appelé à une grève régionale pour protester contre certaines décisions électorales, notamment la réservation de sièges pour des réfugiés.

Selon les autorités et des sources locales, les violences ont fait au moins 11 morts dimanche soir dans la ville de Rawalakot, lors d’affrontements entre manifestants et forces de sécurité. Ces incidents ont entraîné un durcissement immédiat de la réponse des autorités régionales.

Le gouvernement a annoncé l’ouverture d’enquêtes pour sédition visant plusieurs responsables du JAAC. Une notification officielle consultée par Reuters indique que des poursuites ont été engagées contre quatre figures de l’organisation, tandis que le groupe a été interdit quelques jours plus tôt.

Les autorités ont également offert une récompense de 10 millions de roupies pakistanaises, soit environ 36 000 dollars, pour toute information permettant l’arrestation de ces responsables. Cette mesure s’inscrit dans une stratégie de répression plus large visant à contenir les mobilisations.

Le conflit porte notamment sur la contestation de 12 sièges réservés à des réfugiés dans l’assemblée législative du Cachemire, dont l’élection est prévue le 27 juillet. Ces sièges peuvent être disputés par des candidats vivant en dehors de la région, une décision dénoncée par les organisateurs de la grève.