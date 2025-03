“Mickey 17” de Bong Joon-ho domine le box-office français dès sa sortie

Le film de science-fiction Mickey 17, réalisé par Bong Joon-ho et porté par Robert Pattinson, s’impose dès sa première semaine en tête du box-office français. Avec plus de 413 000 entrées, ce thriller futuriste sur le clonage humain dépasse largement la concurrence et marque un retour triomphal du cinéaste sud-coréen, cinq ans après le succès mondial de Parasite.

Derrière ce démarrage en force, Le Secret de Khéops, film d’aventure français réalisé par Barbara Schulz avec Fabrice Luchini, s’octroie la deuxième place avec 184 000 spectateurs. Pendant ce temps, God Save the Tuche, qui avait dominé les entrées depuis sa sortie le 5 février, glisse à la troisième position avec 142 000 entrées supplémentaires, totalisant près de 2,8 millions de spectateurs en cinq semaines.

Dans le reste du classement, le drame français L’Attachement, avec Pio Marmaï et Valeria Bruni-Tedeschi, enregistre 128 000 entrées, tandis que le blockbuster américain Captain America: Brave New World ferme le top 5 avec 119 000 spectateurs. Ces chiffres, publiés par CBO Box-Office, confirment la puissance d’attraction du cinéma sud-coréen en France et l’engouement autour de Bong Joon-ho, désormais bien installé comme l’un des réalisateurs les plus influents du moment.