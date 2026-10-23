Tempête Austen : des rafales à 161 km/h, 23 départements en vigilance orange et 161.000 foyers privés d’électricité

La tempête Austen frappe le nord-ouest de la France, avec des rafales atteignant 161 km/h, principalement en Bretagne. 23 départements sont placés en vigilance orange, tandis que 161.000 foyers subissent des coupures d'électricité. Les transports ferroviaires, aériens et maritimes sont également gravement perturbés, rendant les déplacements compliqués.

La tempête Austen frappe violemment le nord-ouest de la France ce vendredi. Des rafales atteignant 161 km/h ont été enregistrées en Bretagne, tandis que 161.000 foyers ont été privés d’électricité en début de matinée. Au total, 23 départements sont concernés par une vigilance orange pour vents violents, de la Bretagne jusqu’à l’Île-de-France. Les transports ferroviaires sont fortement perturbés, plusieurs événements ont été annulés et les autorités redoutent de nouvelles chutes d’arbres.

Des rafales à 161 km/h : la Bretagne frappée de plein fouet

La tempête Austen a abordé les côtes bretonnes dans la nuit de jeudi à vendredi, provoquant des vents particulièrement violents sur le littoral atlantique et les côtes de la Manche.

La rafale la plus puissante relevée en début de matinée a atteint 161 km/h à la pointe du Raz, dans le Finistère. Les vents ont également soufflé à 144 km/h à Brignogan, 143 km/h à Ouessant, 137 km/h à la pointe de Chemoulin, en Loire-Atlantique, et 129 km/h à Plovan.

D’autres rafales ont été mesurées à 122 km/h à Saint-Ségal, 116 km/h à Barneville-Carterets, 114 km/h à Landivisiau, 110 km/h à Lorient et 104 km/h à Brest.

La dépression, dont la pression atmosphérique est descendue aux alentours de 981 hectopascals, longe les côtes de la Manche en se déplaçant vers le nord-est. Sur les secteurs les plus exposés, les vents atteignent des intensités comparables à celles observées lors des précédentes tempêtes ayant frappé la France.

Les conditions sont également particulièrement difficiles en mer, avec une houle pouvant atteindre 8 mètres sur l’ouest de la Manche.

161.000 foyers privés d’électricité : la Bretagne concentre les coupures

Les conséquences sur le réseau électrique sont considérables. Selon le bilan communiqué par Enedis à 7 heures ce vendredi, 161.000 foyers sont privés d’électricité dans le nord-ouest du pays.

La Bretagne est la région la plus durement touchée, avec 128.000 foyers sans courant. Les Pays de la Loire comptent 19.000 foyers concernés et la Normandie 14.000.

Les rafales provoquent des chutes d’arbres et de branches qui endommagent les lignes électriques. Des installations peuvent également être touchées par des projections de matériaux.

Enedis annonce que plus de 2.000 salariés sont prêts à intervenir pour rétablir l’alimentation électrique. Les opérations doivent être engagées dès que les conditions météorologiques permettent aux techniciens de travailler en sécurité.

Le bilan des coupures reste évolutif, les vents violents continuant de progresser vers le nord et l’est du pays.

23 départements en vigilance orange : Paris et toute l’Île-de-France concernés

Météo-France a porté à 23 le nombre de départements placés en vigilance orange pour vents violents. L’alerte, initialement concentrée sur l’ouest du territoire, a été étendue à plusieurs départements du nord et à l’ensemble de l’Île-de-France.

Les 23 départements concernés sont le Finistère, les Côtes-d’Armor, le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Manche, le Calvados, l’Orne, l’Eure, la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais, le Nord, l’Aisne, l’Oise, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

La Manche fait partie des secteurs les plus exposés. Des rafales de 130 à 140 km/h sont attendues sur le littoral, tandis que les vents peuvent atteindre 120 km/h à l’intérieur des terres. Une diminution de leur intensité est envisagée en fin d’après-midi.

La préfecture de la Manche a pris un arrêté restreignant les déplacements aux abords du littoral, notamment l’accès aux plages.

Onze autres départements sont également placés en vigilance jaune : les Ardennes, l’Eure-et-Loir, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Marne, la Mayenne, la Sarthe, les Deux-Sèvres et la Vendée.

Ces alertes s’ajoutent aux précédents épisodes de vigilance orange liés aux intempéries qui ont touché plusieurs régions françaises ces dernières semaines.

Trains à l’arrêt : la Normandie paralysée, la Bretagne et les Pays de la Loire perturbés

La SNCF a décidé d’interrompre préventivement de nombreuses circulations ferroviaires afin d’éviter les accidents liés aux chutes d’arbres et aux obstacles sur les voies.

En Normandie, les circulations ferroviaires sont suspendues ce vendredi. Une reprise progressive est envisagée samedi à partir de 14 heures, sous réserve de l’évolution des conditions météorologiques et des vérifications de sécurité sur les infrastructures.

En Bretagne, plusieurs axes sont interrompus, notamment Brest-Saint-Brieuc, Lannion-Saint-Brieuc, Quimper-Brest, Guingamp-Carhaix, Guingamp-Paimpol, Rennes-Nantes et Saint-Malo-Montreuil-sur-Ille. Une reprise progressive est envisagée entre midi et 16 heures selon les lignes.

Dans les Pays de la Loire, les liaisons Nantes-Pornic, Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Nantes-Le Croisic, Nantes-Rennes via Redon et Nantes-Les Sables-d’Olonne figurent parmi les axes concernés par des interruptions.

Les Hauts-de-France connaissent également d’importantes suppressions. Les lignes Amiens-Rouen, Creil-Beauvais, Amiens-Compiègne et Beauvais-Le Tréport sont notamment fermées pour la journée.

Des perturbations touchent également les liaisons entre Paris et la Normandie. Les voyageurs sont invités à consulter les informations de circulation avant tout déplacement.

Avions perturbés et accès au littoral restreint

La tempête affecte également les transports aériens. Des annulations de vols ont été signalées à Nantes, notamment chez Transavia, tandis que les conditions météorologiques compliquent les opérations dans plusieurs aéroports de l’ouest.

Les transports maritimes subissent eux aussi les conséquences des vents violents et de la forte houle.

À Cherbourg, les paquebots de croisière MSC Preziosa et MSC Virtuosa ont annulé leurs escales prévues vendredi. Les conditions en mer rendent certaines manœuvres portuaires particulièrement difficiles.

Sur les côtes de la Manche et de l’Atlantique, les autorités multiplient les appels à éviter les digues, les jetées et les zones exposées aux vagues.

Saint-Malo : le village de la Route du Rhum fermé

La tempête perturbe également les événements publics. À Saint-Malo, le village de la Route du Rhum, qui devait ouvrir ses portes ce vendredi matin, est resté fermé en raison des conditions météorologiques.

Les organisateurs prévoient une réouverture dès que la force du vent permettra d’accueillir les visiteurs en sécurité.

Le village doit recevoir plus d’un million de personnes avant le départ de la célèbre course transatlantique en solitaire, programmé le 1er novembre.

D’autres événements ont été annulés ou reportés en Bretagne. Dans le Finistère, le marché de Landerneau a notamment été supprimé en raison des risques liés aux rafales.

La tempête Austen poursuit sa route vers le nord-est

Après avoir balayé la Bretagne, Austen progresse vers la Normandie, les Hauts-de-France et l’Île-de-France. Les rafales les plus puissantes restent attendues sur les côtes de la Manche, mais les zones situées à l’intérieur des terres sont également exposées.

Les arbres représentent un danger particulier. Encore largement couverts de feuilles à cette période de l’année, certains ont été fragilisés par la sécheresse estivale. Les vents peuvent provoquer leur chute, avec des conséquences sur les routes, les voies ferrées et les réseaux électriques.

Une amélioration progressive est attendue vendredi soir avec l’éloignement de la dépression vers le Benelux. Un nouveau coup de vent pourrait toutefois toucher les côtes de la Manche samedi.

Les opérations de réparation du réseau électrique et de remise en service des lignes ferroviaires pourraient se prolonger au-delà du passage de la tempête.

Le bilan de 161.000 foyers privés d’électricité, communiqué vendredi à 7 heures, constitue un premier état des conséquences d’Austen. Les prochains bulletins permettront de mesurer l’évolution des dégâts et des perturbations, alors que les alertes météorologiques en France restent particulièrement nombreuses en cette fin de semaine.