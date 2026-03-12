Météo : une accalmie ce jeudi avant le retour des pluies

Après la perturbation de la veille, le temps retrouve un peu de calme ce jeudi sur une grande partie du pays. La journée s’annonce globalement agréable malgré une certaine fraîcheur matinale, avant l’arrivée d’une nouvelle perturbation attendue vendredi sur les régions de l’ouest et du nord.

La matinée débute sous un ciel variable avec des brouillards ou des nuages bas fréquents dans le sud-ouest et plus localement vers le nord et le nord-est. À l’inverse, de belles éclaircies dominent de l’Alsace aux Alpes jusqu’au pourtour méditerranéen. La Corse reste toutefois sous une atmosphère plus instable avec des averses parfois orageuses. Les températures sont fraîches au lever du jour, souvent comprises entre 2 et 6°C à l’est et autour de 6 à 10°C ailleurs.

L’après-midi s’annonce plus agréable sur les régions du sud et de l’est où le soleil s’impose progressivement avec une douceur printanière, les températures atteignant 14 à 18°C. Le ciel reste en revanche plus nuageux sur le nord-ouest. En soirée, une dégradation aborde le Finistère et le Cotentin avec un temps plus gris, humide et venté, annonçant l’arrivée d’une perturbation plus active pour la journée de vendredi.