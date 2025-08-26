Météo du mardi 26 août : douze départements en alerte jaune aux orages

Ce mardi, la France connaîtra une journée estivale mais lourde, sous un ciel moins lumineux que la veille. Si la matinée s’annonce plutôt ensoleillée et douce, avec 10°C relevés dans le nord et 20°C près de la Méditerranée, les nuages deviendront plus nombreux au fil des heures. Dès l’après-midi, les premières cellules orageuses éclateront sur les massifs : Pyrénées, Massif central et Alpes du Sud.

Des orages violents attendus dans le centre-est

Douze départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces orages risquent d’être accompagnés de fortes pluies, de grêle et de rafales dépassant parfois les 70 km/h. Ailleurs, le temps restera chaud avec des maximales comprises entre 26 et 31°C, mais le ressenti sera lourd, notamment à Paris et Strasbourg où l’on attend 29°C.

En soirée, les orages progresseront vers la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Sur le pourtour méditerranéen, l’activité orageuse restera plus isolée et concentrée sur les reliefs. Mercredi, la dégradation s’accentuera et gagnera l’ensemble du pays, annonçant un net rafraîchissement d’ici la fin de semaine.