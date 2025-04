Météo du mardi 15 avril : fortes pluies dans le Sud-Est

Le temps se dégrade progressivement en ce début de semaine avec l’arrivée d’une nouvelle perturbation sur le pays. Ce mardi 15 avril, des conditions météorologiques instables marqueront la journée, notamment avec des fortes pluies sur le centre-est et les Cévennes, accompagnées d’un ciel lourd et menaçant. Le reste du pays, bien que moins touché, connaîtra également des conditions nuageuses et chaotiques.

La matinée commencera sous la pluie, notamment près de la Méditerranée et sur la région Rhône-Alpes où des averses se renforceront au fil de la journée. Partout ailleurs, le ciel sera nuageux, avec une ambiance plutôt maussade et quelques rares éclaircies à signaler, notamment sur la plaine d’Alsace. Les températures en matinée varieront de 8 à 15°C, un peu plus fraîches qu’hier, mais encore au-dessus des moyennes saisonnières.

Averses orageuses et risques de fortes pluies dans l’après-midi

Dans l’après-midi, les conditions se dégraderont encore davantage avec des averses qui prendront un caractère orageux dans le centre-est et le sud-est du pays. En particulier, des pluies soutenues s’abattront sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et la Corse. Au nord de la Loire, les conditions restent instables avec un ciel qui change, mais les averses seront moins fréquentes. Les températures, légèrement en baisse par rapport à la veille, resteront élevées pour la saison, avec des températures oscillant autour de 13 à 17°C.

En soirée, les pluies resteront marquées dans le Sud-Est, où elles continueront d’arroser la région PACA et le Centre-Est. En revanche, au nord de la Loire, le temps s’améliorera, notamment dans le nord-ouest où les conditions se calmeront et le ciel deviendra plus sec. Ces pluies, parfois fortes, pourraient persister pendant la nuit, accentuant les cumuls de pluie.