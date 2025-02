Matt Damon incarnera Ulysse dans L’Odyssée de Christopher Nolan

Christopher Nolan s’attaque à l’un des plus grands récits mythologiques avec son prochain film, L’Odyssée, prévu pour le 17 juillet 2026. Universal Pictures a confirmé ce lundi 17 février que Matt Damon tiendra le rôle principal d’Ulysse, mettant fin aux nombreuses spéculations autour du casting. Une première image du film, dévoilée sur les réseaux sociaux, montre l’acteur en armure grecque, portant un casque orné d’une crête bordeaux, accompagnée d’un simple message : “Matt Damon est Ulysse”. Il s’agira de la troisième collaboration entre Nolan et Damon, après Interstellar et Oppenheimer.

Le casting du film promet une distribution impressionnante avec Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron et Lupita Nyong’o. Selon Variety, le tournage débutera fin février et se déroulera dans plusieurs pays, notamment en Sicile, au Maroc et en Turquie, des lieux emblématiques du voyage d’Ulysse. Cette adaptation s’annonce comme une fresque épique, combinant action et mythologie, fidèle au poème d’Homère. Nolan, qui a exploré l’espace avec Interstellar, la temporalité avec Tenet et l’histoire avec Oppenheimer, s’attaque cette fois-ci à un récit légendaire, marqué par dix ans d’épreuves imposées par les dieux et peuplé de créatures mythologiques.

Ce n’est pas la première fois que L’Odyssée est portée à l’écran, mais cette version promet une relecture ambitieuse avec les technologies IMAX les plus avancées. Après avoir été en lice pour réaliser Troie dans les années 2000, Nolan concrétise enfin son projet autour d’Homère. L’attente est immense, et avec une sortie calée trois ans jour pour jour après Oppenheimer, le réalisateur pourrait bien une nouvelle fois marquer l’histoire du cinéma avec sa vision spectaculaire de l’épopée d’Ulysse.