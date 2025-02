Marc Fogel, enseignant américain détenu en Russie, libéré après un échange et reçu par Trump

Marc Fogel, un enseignant américain détenu en Russie depuis 2021, a retrouvé la liberté ce mardi à la faveur d’un échange négocié entre Washington et Moscou. À son retour aux États-Unis, il a été accueilli en grande pompe à la Maison Blanche par le président Donald Trump, qui a fait de cette libération un symbole de sa diplomatie active avec la Russie.

« Promesse faite, promesse tenue », a déclaré la Maison Blanche sur le réseau social X, publiant une photo de Marc Fogel à sa descente d’avion, le drapeau américain sur les épaules. Visiblement ému, l’enseignant de 63 ans s’est exprimé depuis la salle diplomatique de la Maison Blanche, affirmant se sentir comme « l’homme le plus chanceux sur terre » et remerciant le président et son équipe pour leurs efforts.

Si la Maison Blanche a présenté cet échange comme un geste de « bonne volonté » de la Russie et un signal encourageant vers une possible détente sur le dossier ukrainien, les détails de l’accord restent flous. Interrogé à ce sujet, Donald Trump s’est contenté de le qualifier de « très équitable, très raisonnable », laissant entendre que d’autres libérations pourraient suivre. « Quelqu’un d’autre sera libéré mercredi », a-t-il ajouté, refusant d’en dire plus mais qualifiant cette personne de « très spéciale ».

L’ex-otage a été rapatrié par Steve Witkoff, émissaire spécial du président Trump pour le Moyen-Orient, qui a mené cette mission en Russie. C’est la première visite connue d’un officiel américain à Moscou depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022. Marc Fogel avait été arrêté en 2021 et condamné à quatorze ans de prison en Russie pour avoir importé du cannabis à usage médical, une accusation qu’il avait toujours contestée.