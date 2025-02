Macron convoqué lundi par Trump à Washington sur fond de négociations avec Moscou

Emmanuel Macron pourrait se rendre dès lundi à la Maison Blanche pour une rencontre avec Donald Trump, alors que les États-Unis ont amorcé des pourparlers directs avec la Russie sur l’Ukraine, écartant Kiev et les Européens. Le président américain a lui-même évoqué ce déplacement en répondant aux journalistes à bord d’Air Force One, précisant que la venue de son homologue français était attendue « très bientôt, lundi peut-être ». Cette annonce intervient après que le secrétaire d’État Marco Rubio et son homologue russe Sergueï Lavrov ont entamé des discussions bilatérales en Arabie saoudite, jetant un trouble au sein des chancelleries européennes.

L’absence de l’Ukraine et des partenaires européens à ces négociations suscite de vives inquiétudes, alimentant la crainte d’un accord dicté par Washington et Moscou au détriment de Kiev. Emmanuel Macron, qui avait déjà rencontré Donald Trump à Paris en décembre aux côtés de Volodymyr Zelensky, se retrouve face à un dilemme stratégique : comment préserver les intérêts de l’Europe et de l’Ukraine tout en évitant une marginalisation diplomatique ? Le président français a d’ores et déjà affirmé que la position de la France et de ses partenaires sur l’Ukraine et la sécurité européenne restait « claire et unie », multipliant les consultations avec d’autres dirigeants pour coordonner une réponse face aux initiatives américaines.

Alors que la Maison Blanche renforce son approche unilatérale, ce sommet entre Trump et Macron pourrait s’avérer décisif. L’Élysée n’a pas encore officiellement confirmé ce déplacement, mais si cette rencontre se tient, elle pourrait marquer un tournant dans la gestion occidentale du conflit ukrainien, avec en ligne de mire une recomposition des rapports de force au sein du camp occidental.