Lvmh Trébuche Au Premier Trimestre : La Mécanique Du Luxe Souffre

C’est une secousse inattendue pour le géant du luxe. Le 14 avril, LVMH a dévoilé des résultats trimestriels en recul, prenant de court les analystes et déclenchant un repli de plus de 7 % de son action à Wall Street. Une alerte sérieuse pour l’empire de Bernard Arnault, qui voit certains de ses moteurs traditionnels commencer à caler. Avec un chiffre d’affaires de 20,311 milliards d’euros, le groupe affiche une baisse de 2 % en données publiées, et de 3 % à périmètre comparable. Un coup d’arrêt brutal après des années de croissance ininterrompue.

Mode en berne, Asie en repli

La division mode et maroquinerie, pilier du conglomérat, accuse une chute de 5 %, entraînée par un net ralentissement en Asie. La clientèle chinoise, moteur des années précédentes, semble marquer le pas, y compris au Japon où l’effet rebond post-Covid s’épuise. Le marché nord-américain fléchit lui aussi. Officiellement qualifiée de « légère baisse », la situation inquiète en interne : consommation prudente, environnement politique incertain, et une menace douanière persistante alimentée par la perspective d’un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Autre coup dur : la branche vins et spiritueux dévisse de 9 %, avec un recul net du cognac, notamment aux États-Unis et en Chine. Moët & Chandon tire son épingle du jeu, mais le champagne ne compense pas l’ensemble des pertes. Du côté des parfums, cosmétiques, montres et joaillerie, la stabilité domine. Sephora, en particulier, résiste dans ses boutiques, mais souffre face à la pression croissante d’Amazon en ligne. DFS, le réseau duty free du groupe, reste en difficulté, pénalisé par la faible reprise du tourisme long-courrier.

LVMH tente de rassurer… les marchés restent sceptiques

Seule l’Europe maintient une dynamique positive — mais à périmètre et devises constants, cette performance reste marginale face à la baisse globale. Dans son communiqué, le groupe insiste sur sa résilience, évoque un contexte « perturbé » mais assure rester « vigilant et confiant ». Pourtant, la surprise du marché est bien là. Les prévisions tablaient sur une croissance organique de 2 %. C’est l’écart entre cette attente et la réalité qui alimente la défiance des investisseurs. Face à l’instabilité géopolitique, à la volatilité des devises et à une consommation mondiale en phase d’hésitation, LVMH entre dans une zone de turbulences. Le modèle reste puissant, les marques restent désirables. Mais le luxe aussi, désormais, doit composer avec un monde qui doute.