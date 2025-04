L’Union européenne et les Émirats arabes unis s’accordent sur l’ouverture de négociations pour un accord commercial

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé jeudi que l’Union européenne et les Émirats arabes unis entameront des négociations en vue de conclure un accord de libre-échange.

Cette annonce intervient alors que le bloc européen cherche à diversifier ses partenariats commerciaux, dans un contexte d’incertitude quant aux orientations des États-Unis en matière de commerce sous la présidence de Donald Trump.

« Nous avons décidé de lancer les négociations pour un accord de libre-échange », a déclaré Ursula von der Leyen à l’issue de sa rencontre avec le président émirati Mohammed ben Zayed Al Nahyane.

Face à une crise de confiance avec Washington, von der Leyen et son équipe de commissaires européens intensifient leurs visites et contacts afin d’élargir les relations commerciales et diplomatiques avec de nouveaux partenaires.

Au cours des derniers mois, l’Union européenne a annoncé un renforcement de son accord commercial avec le Mexique, la reprise des négociations avec la Malaisie, ainsi qu’un nouvel accord avec le Mercosur, le bloc sud-américain.

Par ailleurs, le sommet UE-Asie centrale s’est tenu la semaine dernière à Samarcande, en Ouzbékistan, avec la participation de cinq anciennes républiques soviétiques, illustrant les efforts de l’UE pour se positionner comme une alternative à la Chine et à la Russie dans cette région.

Ursula von der Leyen a également indiqué avoir discuté ce jeudi avec les dirigeants du Canada et de la Nouvelle-Zélande, deux pays avec lesquels l’UE a déjà conclu des accords commerciaux.