Les pertes du dollar s’accélèrent et l’or atteint des niveaux records

Le dollar a poursuivi ses pertes jeudi, enregistrant un recul de 2 % face à l’euro et atteignant son plus bas niveau face au franc suisse depuis plus de dix ans.

Vers 15 h 05 GMT, le dollar avait chuté de 2,00 % face à la monnaie européenne, atteignant 1,1173 dollar. Il s’est également déprécié de 2,80 % face au franc suisse, tombant à 0,8329 franc suisse, peu après avoir touché son plus bas niveau depuis janvier 2015, à 0,8327 franc suisse.

Dans le même temps, le prix de l’or a atteint des sommets historiques jeudi, dépassant les 3171 dollars l’once, peu après l’ouverture des marchés américains.

Vers 15 h 35 GMT, le prix de l’once a légèrement reculé pour s’établir à 3170,25 dollars.

La Bourse de Wall Street a poursuivi sa baisse jeudi, après que la Maison Blanche a confirmé que les droits de douane sur les produits chinois atteignent désormais 145 %, réduisant ainsi les espoirs d’un règlement de la guerre commerciale lancée par l’ex-président américain Donald Trump.

Vers 16 h 30 GMT, l’indice Dow Jones avait chuté de 5,01 %, le Nasdaq de 6,62 %, et le S&P 500, plus large, de 5,68 %.