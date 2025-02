Les passages secrets de Léonard de Vinci à Milan

Des chercheurs ont récemment mis au jour un réseau de passages souterrains dissimulés sous le château des Sforza à Milan, et qui auraient été conçus à l’origine par le célèbre artiste et ingénieur italien Léonard de Vinci.

Érigé au XIVe siècle, le château des Sforza occupe une place centrale dans la ville actuelle de Milan. Au fil du temps, il a subi de nombreuses transformations et agrandissements, ce qui a conduit à la disparition de certaines de ses structures d’origine. En 1495, Léonard de Vinci, aux côtés d’autres artistes, fut mandaté par le duc de Milan pour embellir les murs du château. C’est à cette occasion qu’il réalisa des plans minutieux de l’édifice, comprenant notamment un réseau de tunnels et de couloirs destinés à des usages stratégiques et défensifs. Grâce aux technologies modernes, telles que le laser et le radar à pénétration de sol, les chercheurs ont pu identifier et cartographier ces passages longtemps restés cachés sous la terre.