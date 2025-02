“Les Morsures du silence” : Johana Gustawsson signe un polar glaçant et captivant

Avec Les Morsures du silence, Johana Gustawsson entraîne une fois de plus ses lecteurs dans un thriller psychologique où le passé et le présent s’entrelacent dangereusement. Installée en Suède, l’autrice française s’inspire des traditions nordiques et des paysages glacés de l’île de Lidingö pour construire une enquête haletante autour d’une série de meurtres liés à la célébration de la Sainte-Lucie.

L’histoire débute par la découverte macabre d’un adolescent assassiné à coups de marteau, vêtu de l’aube blanche et de la couronne de bougies propres à la fête suédoise. Très vite, les enquêteurs Aleksander Storm et Maïa Rehn établissent des parallèles troublants avec un crime similaire survenu vingt-quatre ans plus tôt, lorsqu’une jeune fille, Jenny Dalenius, avait été retrouvée morte dans les mêmes circonstances. Au fil des investigations, des secrets enfouis ressurgissent et viennent brouiller les pistes, transformant cette enquête en une plongée vertigineuse dans les silences et les traumatismes familiaux.

Grâce à une narration polyphonique et un rythme effréné, Johana Gustawsson construit un roman où chaque pièce du puzzle se met progressivement en place. Les chapitres courts, les rebondissements constants et la psychologie fouillée des personnages renforcent la tension dramatique jusqu’à un dénouement aussi inattendu que poignant. Entre traditions ancestrales, mémoire collective et violence cachée sous le vernis des apparences, Les Morsures du silence confirme le talent de l’écrivaine pour le polar nordique et son art du suspense.