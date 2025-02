Les minéraux de l’Ukraine… Que savons-nous à leur sujet et pourquoi Trump les désire-t-il ?

Les minéraux de l’Ukraine sont devenus un point focal après que le président américain Donald Trump ait proposé un nouveau cadre de coopération entre son pays et l’Ukraine, conditionnant la poursuite de l’aide à Kiev à l’obtention d’une part de ces ressources stratégiques.

La Maison Blanche a confirmé aujourd’hui (vendredi) que l’Ukraine signera « très bientôt » un accord avec Washington concernant ses minéraux rares, bien qu’elle ait rejeté une première ébauche ne comportant pas de garanties de sécurité pour Kiev.

Quels sont donc ces minéraux que détient l’Ukraine et pourquoi attirent-ils maintenant l’attention de Trump ?

Qu’est-ce que les minéraux rares et leurs usages ?

Les minéraux rares sont un groupe composé de 17 minéraux jouant un rôle essentiel dans la fabrication des aimants utilisés pour transformer l’énergie en mouvement dans les véhicules électriques, les téléphones mobiles, les systèmes de missiles et d’autres appareils électroniques, sans alternatives pratiques disponibles, selon l’agence Reuters.

Selon la classification de l’US Geological Survey, 50 minéraux sont jugés extrêmement importants, incluant des minéraux rares comme le nickel et le lithium. Les minéraux vitaux sont des composants clés de nombreuses industries cruciales, y compris la défense, les hautes technologies, l’aérospatiale et l’énergie verte.

Pourquoi Trump s’intéresse-t-il aux minéraux de l’Ukraine ?

Les éléments de terres rares, essentiels dans les industries de défense et de haute technologie, sont un centre d’intérêt particulier pour Trump, qui cherche à sécuriser l’approvisionnement de ces minéraux stratégiques. Les États-Unis aspirent à trouver des alternatives fiables à ces minéraux dominés par la Chine.

Trump a déclaré la semaine dernière qu’il espérait que les États-Unis puissent obtenir des minéraux de l’Ukraine d’une valeur estimée à 500 milliards de dollars. Lors d’une interview avec Fox News lundi dernier, il a exprimé son intérêt à obtenir un retour sur les aides américaines à Kiev. Il a ajouté : « Ils possèdent des terres d’une grande valeur en termes de minéraux rares, de pétrole, de gaz et d’autres choses. Je veux sécuriser notre argent. »

L’Ukraine parmi les 10 plus grands fournisseurs

Selon un rapport de CNBC, les diverses zones géologiques de l’Ukraine la placent parmi les 10 plus grands fournisseurs mondiaux de ressources minérales, possédant environ 5 % des ressources mondiales, grâce à la diversité de ses terrains géologiques. Le pays d’Europe de l’Est dispose de près de 20 000 sites de réserves minérales couvrant 116 types.

Avant la guerre avec la Russie, 3055 de ces sites (15 %) étaient en production, dont 147 pour les minéraux métalliques et 4676 pour les non-métalliques, selon le Forum économique mondial. L’Ukraine possède les plus grandes réserves de titane en Europe, représentant 7 % des réserves mondiales.

Quels minéraux se trouvent en Ukraine ?

Selon les données ukrainiennes, l’Ukraine possède des réserves de 22 des 34 minéraux jugés essentiels par l’Union européenne. Ces réserves incluent des minéraux industriels, des matériaux de construction, des alliages ferreux, des métaux précieux, des métaux non ferreux et certains éléments de terres rares.

L’Institut géologique ukrainien indique que l’Ukraine possède des éléments rares comme le lanthane et le cérium, utilisés dans la fabrication des téléviseurs et de l’éclairage, le néodyme, essentiel pour les éoliennes et les batteries de voitures électriques, ainsi que l’erbium et l’yttrium, utilisés dans l’énergie nucléaire et les technologies laser.

Des recherches financées par l’Union européenne montrent également que l’Ukraine possède des réserves de scandium. Le Forum économique mondial a indiqué que l’Ukraine est également un fournisseur potentiel majeur pour des minéraux comme le lithium, le graphite, la fluorite et le nickel.

L’Ukraine possède l’une des plus grandes réserves de lithium en Europe, avec environ 500 000 tonnes, élément clé pour les batteries, la céramique et le verre. Le pays détient également des réserves de titane, principalement situées dans ses régions nord-ouest et centrale, tandis que le lithium se trouve au centre, à l’est et au sud-est.

Les réserves de graphite de l’Ukraine, utilisées dans les batteries de voitures électriques et les réacteurs nucléaires, représentent environ 20 % des ressources mondiales, et se trouvent dans le centre et l’ouest du pays.

Ressources perdues par l’Ukraine au profit de la Russie

La guerre russo-ukrainienne a causé des dégâts considérables à travers l’Ukraine, et la Russie contrôle actuellement environ un cinquième de son territoire. La majeure partie des réserves de charbon, qui alimentaient l’industrie sidérurgique avant la guerre, se trouvent à l’est du pays, une région désormais sous contrôle russe.

Selon des estimations des think tanks ukrainiens « Nous construisons l’Ukraine » et de l’Institut national des études stratégiques, citant des données jusqu’au premier semestre 2024, environ 40 % des ressources minérales de l’Ukraine sont actuellement sous contrôle russe.

Le mois dernier, l’Ukraine a fermé la seule mine de charbon située en dehors de la ville de Pokrovsk, que les forces russes tentent de prendre. La Russie a également pris le contrôle d’au moins deux mines de lithium en Ukraine pendant la guerre, l’une dans la région de Donetsk et l’autre dans la région de Zaporijjia au sud-est. Kiev garde encore le contrôle des mines de lithium dans la région centrale de Kirovohrad.