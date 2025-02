Les informations personnelles de millions d’Américains ont été mises en péril par l’équipe de Musk

Les efforts de l’administration de Donald Trump pour réformer les agences fédérales ont conduit à des démissions parmi les hauts fonctionnaires, dont celle de Michelle King, commissaire par intérim de la Sécurité sociale. Elle a quitté son poste après un conflit avec l’équipe de la « Government Efficiency Office » (GEO), dirigée par Elon Musk, qui cherchait à obtenir des données sensibles concernant des millions d’Américains.



Cette équipe de la GEO avait précédemment réussi à accéder aux informations financières détaillées des contribuables via l’Internal Revenue Service (IRS).



La démission de King, après plusieurs décennies de service, marque une étape clé dans les départs de hauts responsables fédéraux opposés à l’accès de l’équipe de Musk aux données sécurisées. Le budget de la Sécurité sociale s’élève à environ 1,5 trillion de dollars, représentant un cinquième des dépenses fédérales annuelles. Trump avait promis de maintenir les prestations de retraite tout en cherchant à éliminer les gaspillages dans le programme.



Plus de 70 millions d’Américains bénéficient des programmes de la Sécurité sociale, et un audit de l’inspecteur général a montré que l’agence avait versé environ 8,6 trillions de dollars en prestations entre 2015 et 2022. Les paiements incorrects étaient minimes, représentant moins de 1 %.



L’équipe de Musk voulait accéder à un entrepôt de données contenant des informations personnelles détaillées sur les Américains, notamment des données financières et professionnelles.



Suite à la démission de King, Trump a nommé Leland Dudek, directeur du Bureau de lutte contre la fraude, comme commissaire par intérim, en attendant la confirmation de Frank Pisanianno. La Maison Blanche a insisté sur le fait que Trump est déterminé à nommer des personnes compétentes pour réformer les agences fédérales.



Le choix de Dudek a suscité des préoccupations, certains responsables estimant qu’il pourrait nuire à l’agence. Martin O’Malley, ancien commissaire de la Sécurité sociale, a exprimé ses inquiétudes concernant l’interruption possible des prestations.



Les responsables de la Maison Blanche ont souligné que l’équipe de Musk était étroitement surveillée avant toute prise de décision. Caroline Levitt a précisé que Trump cherchait à identifier la fraude dans le programme sans mettre en danger les retraités.



Nancy Altman, directrice de « Social Security Works », a mis en avant les risques liés à l’accès aux informations personnelles par l’équipe de Musk. Les données de la Sécurité sociale sont hautement sensibles et doivent être protégées.



Le mois dernier, un haut fonctionnaire du Département du Trésor a été renvoyé pour avoir opposé une résistance à l’accès de l’équipe de Musk aux systèmes de paiement du gouvernement.



Récemment, Musk a affirmé, sans preuve, qu’un audit de la Sécurité sociale avait révélé des anomalies, comme des bénéficiaires âgés de 150 ans.