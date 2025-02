Les dirigeants du Golfe, de l’Égypte et de la Jordanie se réunissent demain à Riyad à l’invitation du prince héritier saoudien

À l’invitation du prince héritier saoudien Mohammed ben Salman, les dirigeants des pays du Conseil de coopération du Golfe, ainsi que le roi de Jordanie et le président égyptien, se réuniront demain (vendredi) à Riyad pour une rencontre informelle.

Selon une source officielle, cette réunion s’inscrit dans la tradition des rencontres régulières entre ces dirigeants, visant à renforcer les liens fraternels et à favoriser la coopération et la coordination entre les États du Golfe, la Jordanie et l’Égypte.

Par ailleurs, les questions relatives au travail arabe commun et aux décisions associées seront abordées lors du prochain sommet arabe extraordinaire prévu en Égypte.