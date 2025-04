Les Bonnie et Clyde de Picardie : de la cavale à la garde à vue

Ils rêvaient sans doute d’une virée pleine de frissons, à la lisière du romantisme et de l’interdit. Mais leur idylle motorisée a pris des allures de cavale. Un couple de jeunes amoureux, de retour de Belgique avec un coffre débordant de tabac de contrebande, a été intercepté après une course-poursuite de 18 kilomètres dans l’Aisne. Une virée nocturne stoppée net à la frontière entre la romance et la récidive.

Une course à l’illégalité sous fond d’amour interdit

Tout part d’un excès de vitesse, relevé par le PSIG sur une route paisible du département. Une infraction somme toute banale, mais qui déclenche la vigilance des gendarmes. Quand l’ordre de s’arrêter est donné, le conducteur accélère. Gyrophares ignorés, sirènes méprisées, la fuite commence. À bord, une jeune femme, silencieuse complice d’une épopée qui vire à la chronique judiciaire. La voiture, chargée de cartons de tabac illégalement importé, est pilotée par un jeune homme visiblement déterminé à échapper aux forces de l’ordre. Problème : son passif ne plaide pas en sa faveur. Sorti récemment de prison, interdit de quitter le territoire, positif au cannabis, permis annulé… Le cocktail est explosif. Au terme d’une poursuite effrénée, le véhicule est finalement immobilisé sur un chemin de campagne, loin du glamour de leur escapade flamande.

Amour, tabac et récidive



Le communiqué de la gendarmerie de l’Aisne, teinté d’ironie, résume l’affaire d’une formule cinglante : « un couple uni par l’amour et les liens du business ». La passagère, loin de nier, aurait même revendiqué l’idée de cette expédition belge. Dans le coffre, des dizaines de kilos de tabac. À la barre, bientôt, une histoire qui oscille entre délinquance et passion mal orientée. Baptisés « Bonnie et Clyde de Picardie » par les gendarmes eux-mêmes, les deux jeunes gens n’auront pas eu le panache tragique de leurs modèles américains. Leur histoire s’arrête loin des routes de la Flandre, plus proche des bancs d’un tribunal. Et pour le conducteur, l’amour interdit pourrait bien se solder par un retour rapide derrière les barreaux.