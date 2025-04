Les acteurs de “Breakfast Club” réunis pour fêter les 40 ans du film culte

Quarante ans après sa sortie, “The Breakfast Club”, véritable icône du cinéma adolescent des années 1980, continue d’émouvoir. À l’occasion de cet anniversaire symbolique, les cinq interprètes principaux se sont retrouvés pour la première fois depuis des décennies, lors de la Chicago Comic & Entertainment Expo (C2E2), offrant aux fans un moment rare et chargé d’émotion.

Une réunion inédite et très attendue

Pour célébrer les 40 ans du film, les comédiens Judd Nelson, Anthony Michael Hall, Molly Ringwald, Ally Sheedy et Emilio Estevez ont participé ensemble à une conférence exceptionnelle à Chicago, ville où a été tourné le long-métrage. Molly Ringwald, émue, a souligné l’importance de cette rencontre : « C’est la première fois qu’Emilio est avec nous, on n’a plus besoin de sa silhouette en carton ! », a-t-elle plaisanté en référence à ses absences lors des précédentes retrouvailles. Emilio Estevez, discret ces dernières années, a justifié sa présence en expliquant que le lieu, le moment et l’occasion avaient rendu cette réunion “spéciale”.

Tous ont partagé souvenirs et anecdotes de tournage, évoquant leur complicité à l’époque et l’impact durable du film sur leur vie et sur la culture populaire. Ally Sheedy, qui jouait Allison la marginale, a confié que ce tournage avait été “l’un des moments les plus heureux de [sa] vie”. Judd Nelson, qui incarnait l’inoubliable rebelle John Bender, a quant à lui regretté que John Hughes, réalisateur emblématique du film, ne soit plus là pour assister à ces retrouvailles : “Il aurait su raconter où nous en sommes aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

Un film générationnel toujours vivant

Sorti en 1985, “The Breakfast Club” a marqué toute une génération par sa justesse de ton et son regard sur l’adolescence. Le film suit cinq lycéens que tout oppose, retenus en colle un samedi. L’obligation de cohabiter pendant une journée les pousse à se dévoiler, à remettre en question les stéréotypes et à tisser des liens inattendus.

Avec un budget modeste d’un million de dollars, le film en a rapporté cinquante fois plus au box-office américain et est devenu un classique du cinéma teen. Il a aussi consolidé la réputation de John Hughes, maître des comédies dramatiques adolescentes de l’époque. Réalisateur de “Seize bougies pour Sam” ou “La Folle Journée de Ferris Bueller”, et scénariste de “Maman, j’ai raté l’avion”, Hughes a profondément influencé le regard porté sur la jeunesse au cinéma.

Si certains fans rêveraient d’une suite, les acteurs ont coupé court à cette idée. Par respect pour Hughes, décédé en 2009, ils affirment que l’histoire doit rester intacte. “C’était une création pensée, portée par John. Sans lui, cela ne serait pas pareil”, a conclu Anthony Michael Hall.