Le tube de Nana Mouskouri « Guten Morgen Sonnenschein » renaît grâce à Netflix

Près de cinq décennies après sa sortie, la chanson allemande Guten Morgen Sonnenschein de Nana Mouskouri connaît un regain de popularité inattendu. Cette résurgence est due à son apparition dans la mini-série allemande Cassandra, diffusée sur Netflix depuis le 6 février dernier. Dans ce thriller futuriste réalisé par Benjamin Gutsche, l’intelligence artificielle de la maison connectée joue le titre chaque matin pour réveiller ses habitants, créant ainsi une nouvelle dynamique autour de ce morceau emblématique.

Selon BFMTV, l’effet Netflix a été immédiat : en France, les écoutes sur Deezer ont grimpé de 1 027 %, tandis qu’elles ont progressé de 88 % à l’échelle mondiale. Sur Spotify, la chanson cumule désormais près de 37 millions de streams, et sur YouTube, elle a engrangé plus de 15 millions de vues en seulement dix jours, selon Le Parisien. TikTok s’est également emparé du phénomène, où le morceau a été utilisé dans plus de 23 000 vidéos, confirmant son retour en force auprès des jeunes générations.

La chanteuse grecque de 90 ans s’est dite « très émue » de voir cette chanson toucher un nouveau public. « Je suis heureuse que les jeunes me découvrent grâce à cette série », a-t-elle confié au Parisien. Guten Morgen Sonnenschein est en réalité une adaptation allemande de Quand tu chantes, un succès francophone de Mouskouri, lui-même inspiré du morceau brésilien Canta, canta minha gente de Martinho da Vila. Outre-Rhin, cette version a longtemps été un classique des soirées festives, comparable à Les Lacs du Connemara en France, selon l’écrivain David Lelait, proche de l’artiste.

Ce retour inattendu rappelle le phénomène Running Up That Hill de Kate Bush, qui avait explosé en 2022 grâce à Stranger Things, ou encore Master of Puppets de Metallica, propulsé en tête des charts après son utilisation dans la même série. Avec Cassandra, Netflix prouve une nouvelle fois son pouvoir de remettre au goût du jour des classiques oubliés.