Le procureur de Los Angeles bloque toute révision de peine pour les frères Menendez

Les frères Menendez, condamnés à perpétuité pour le meurtre de leurs parents en 1989, n’obtiendront pas d’allègement de peine. Le procureur du comté de Los Angeles, Nathan Hochman, vient d’annoncer son opposition ferme à toute révision de leur condamnation, jugeant qu’ils n’avaient toujours pas assumé pleinement leur responsabilité dans ce crime qui avait choqué l’Amérique.

Selon le procureur, Lyle et Erik Menendez n’ont reconnu que partiellement les mensonges qu’ils avaient proférés pour dissimuler leur implication et justifier leur acte. « Ils doivent assumer l’ensemble des faits avant d’envisager une libération », a-t-il déclaré. Hochman a également retiré une motion favorable à leur libération conditionnelle, déposée par son prédécesseur. Une audience est prévue les 20 et 21 mars pour examiner leur situation.

Condamnés en 1996 pour avoir tué leurs parents dans leur maison de Beverly Hills, les frères avaient d’abord nié leur responsabilité avant d’évoquer des abus familiaux pour expliquer leur geste. Leur affaire avait captivé les États-Unis dans les années 90, en raison de leur statut privilégié et des révélations sordides qui ont émergé au cours des procès.L’intérêt pour cette affaire a récemment été ravivé par la série Monsters : L’histoire de Lyle et Erik Menendez sur Netflix, qui a suscité un débat sur leur culpabilité et leur possible réhabilitation. Malgré le soutien de plusieurs célébrités, dont Kim Kardashian, leur avenir derrière les barreaux semble pour l’instant scellé.