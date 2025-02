Le Lac des cygnes envoûte le Casino de Paris avec une interprétation magistrale

L’International Festival Ballet a offert au public parisien une représentation magistrale du Lac des cygnes, le 20 février au Casino de Paris. Malgré une scène légèrement exiguë pour accueillir les 42 danseurs, la troupe a su captiver l’audience avec une performance classique d’une grande finesse, accompagnée par un orchestre live de 35 musiciens dirigé par Normunds Vaicis. Fidèle à la tradition, cette version met en valeur la chorégraphie emblématique de Marius Petipa et Lev Ivanov, sublimée par les costumes somptueux de Vyacheslav Okunev.

Anciennement connu sous le nom de St Petersburg Festival Ballet, l’International Festival Ballet a changé d’identité en 2022 pour marquer son engagement contre l’invasion russe en Ukraine. Réunissant des danseurs russes et ukrainiens, la compagnie s’impose désormais comme l’un des ensembles majeurs du ballet classique. Dans un contexte où les tensions géopolitiques persistent, cette cohabitation artistique envoie un message d’unité à travers une œuvre intemporelle.

L’histoire du Lac des cygnes, inspirée de contes populaires allemands et mise en musique par Tchaïkovski en 1875, demeure un chef-d’œuvre du romantisme. Le ballet raconte l’amour contrarié du prince Siegfried et d’Odette, une princesse transformée en cygne par un maléfice. À Paris, l’ovation du public a souligné l’enthousiasme intact pour ce classique, qui continue de fasciner après plus d’un siècle. La troupe poursuivra sa tournée en France jusqu’en avril, offrant à un large public l’occasion de découvrir ou redécouvrir ce ballet d’exception.