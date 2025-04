Le commanditaire présumé de l’enlèvement de David Balland mis en examen

Le 10 avril 2025, le commanditaire présumé de l’enlèvement de David Balland, cofondateur de la société Ledger spécialisée dans les cryptomonnaies, a été mis en examen à Paris, ainsi que sa compagne, pour des chefs d’accusation graves, dont l’enlèvement, la séquestration, l’extorsion et le blanchiment en bande organisée. Ce suspect de 26 ans, déjà en détention pour une affaire similaire, est accusé d’avoir orchestré, depuis sa cellule, l’enlèvement de l’entrepreneur et de sa compagne le 21 janvier 2024 dans le Cher. Le groupe de ravisseurs avait exigé une rançon en cryptomonnaie, ce qui a marqué un tournant dans l’évolution des crimes liés aux actifs numériques.

Un commando organisé via des plateformes cryptées

L’enquête, menée par la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco), a révélé que le commando responsable de l’enlèvement semblait être constitué de personnes ne se connaissant pas et ayant été recrutées via des plateformes sécurisées telles que Telegram et Signal. Les autorités estiment que le suspect de 26 ans, tout en étant incarcéré pour un autre enlèvement, a réussi à planifier et organiser ce kidnapping grâce à ses connexions dans le milieu criminel. La compagne du suspect a également été mise en examen, et les deux sont désormais écroués. Cette affaire souligne l’ampleur croissante des kidnappings liés aux cryptomonnaies et les dangers liés à leur exploitation par des réseaux criminels organisés.

L’affaire a pris un tournant particulièrement médiatique, notamment après que David Balland ait porté plainte pour violation du secret de l’instruction, dénonçant une couverture de sa souffrance et l’atteinte à sa vie privée dans les médias. Un total de sept autres personnes ont été mises en examen dans cette affaire complexe, impliquant à la fois des extorsions, des violences et des réseaux criminels opérant à une échelle transnationale.