L’arbre du suicide dans The White Lotus : un danger bien réel derrière la fiction

Dans la troisième saison de The White Lotus, un simple fruit tombé au sol devient l’élément déclencheur d’un suspense empoisonné. Derrière l’intrigue, un arbre méconnu mais bel et bien existant.

Un ressort narratif aussi troublant que véridique

Diffusée depuis février sur la plateforme Max, la troisième saison de The White Lotus transporte ses spectateurs dans un luxueux hôtel en Thaïlande. Mais derrière l’apparente quiétude tropicale, la série sème peu à peu l’inquiétude avec un détail discret : un fruit verdâtre, ramassé par l’un des enfants d’une famille en vacances, et désigné comme extrêmement toxique par une employée de l’hôtel.

Ce fruit appartient au Cerbera odollam, surnommé l’« arbre du suicide ». Présent dans les régions humides d’Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande, cet arbre produit une graine hautement toxique, riche en cerbérine, un poison qui attaque le cœur. Dans la série, le père de famille, rongé par ses dettes, envisage d’utiliser les graines pour tuer ses proches en les dissimulant dans des cocktails. Un projet qui tourne mal lorsqu’un de ses fils tombe accidentellement malade après avoir utilisé le même mixeur.

Un végétal historiquement lié à la mort

Le Cerbera odollam n’est pas une invention de scénariste. Dans le Kerala, en Inde, il est tristement célèbre pour avoir été utilisé dans de nombreux suicides, au point d’être surnommé localement othello maram. Une étude parue en 2004 dans le Journal of Ethnopharmacology estime qu’il aurait été responsable de milliers de morts sur plusieurs siècles.

Son usage s’étendait aussi à Madagascar, où il intervenait dans d’anciennes pratiques judiciaires dites « ordalies » : avaler sa graine devait démontrer son innocence. Survivre à l’empoisonnement prouvait la pureté ; y succomber signait la culpabilité.

Dans The White Lotus, l’arbre devient métaphore : ce décor tropical dissimule en réalité un mécanisme de tension et de culpabilité. Une manière pour le créateur Mike White de rappeler que, même au paradis, les dangers peuvent surgir des endroits les plus inattendus.