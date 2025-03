“L’Amérique en guerre” : le documentaire de Pierre Haski sur la puissance militaire des États-Unis

Le documentaire L’Amérique en guerre, réalisé par Pierre Haski et co-écrit avec les historiens Pascal Blanchard et Farid Abdelouahab, s’intéresse au rôle des États-Unis sur la scène militaire mondiale. Diffusé le 11 mars sur Arte et disponible en streaming sur Arte.tv, il explore l’omniprésence des conflits dans l’histoire américaine, avec près de 400 guerres menées depuis son indépendance. À travers une approche thématique, le film interroge la place des États-Unis en tant que “gendarme du monde” et analyse l’impact de la réélection de Donald Trump sur leur politique étrangère et militaire.

Pierre Haski met en lumière la transformation de la stratégie américaine, notamment avec la multiplication des bases militaires à travers le globe et l’évolution de la perception des conflits par l’opinion publique. À l’aide d’archives, de reconstitutions et d’interventions de spécialistes internationaux, le documentaire montre comment la guerre est profondément ancrée dans l’identité nationale américaine, de la bataille de Gettysburg à l’assaut du Capitole en 2021. Il souligne également les risques géopolitiques actuels, notamment en Ukraine, à Taïwan et aux Philippines, dans un contexte où l’administration Trump poursuit une politique plus isolationniste sur le plan diplomatique, tout en maintenant sa puissance militaire.

Avec ce film, Pierre Haski propose une réflexion sur la manière dont les États-Unis façonnent leur influence mondiale par la force. Il interroge aussi le poids du complexe militaro-industriel et l’impact des décisions stratégiques sur l’équilibre international. L’Amérique en guerre offre ainsi un regard essentiel sur les tensions géopolitiques contemporaines et sur l’évolution du rôle américain dans un monde devenu multipolaire.