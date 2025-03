VIDEO – Trois morts dans les attaques israéliennes dans le sud de la Syrie

Trois personnes ont perdu la vie lors de frappes israéliennes, lundi soir, ciblant les environs de la ville de Deraa, dans le sud de la Syrie, a rapporté SANA, l’agence de presse officielle syrienne. L’armée israélienne a précisé avoir mené des attaques contre des « objectifs militaires« .

Selon SANA, trois civils ont été tués et d’autres blessés lors de frappes aériennes menées par les avions de guerre israéliens sur la région autour de Deraa. Le ministère syrien de la Santé a indiqué dans un communiqué que « trois personnes sont mortes et 19 autres ont été blessées, dont quatre enfants et une femme, à la suite de l’attaque aérienne israélienne. »

De son côté, l’armée israélienne a confirmé avoir mené des frappes sur des « cibles militaires » dans le sud de la Syrie, en particulier contre des « centres de commandement et des sites militaires« . Elle a ajouté qu’elle ciblait des installations contenant des armes et des véhicules appartenant au régime syrien précédent.