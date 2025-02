La véritable explication de l’attrait des roses rouges à la Saint-Valentin

Bien que de nombreux cadeaux coûteux soient offerts à l’occasion de la Saint-Valentin, les roses rouges restent un symbole incontournable de cette journée. Une bague en diamant accompagnée de roses rouges est bien plus séduisante qu’une bague seule.



Parmi les chocolats et les cartes romantiques, une question se pose : pourquoi les roses rouges attirent-elles autant l’attention par rapport à d’autres cadeaux ?



Il existe en réalité plusieurs raisons pour lesquelles les roses rouges sont devenues un symbole majeur du 14 février.



L’histoire des roses rouges à la Saint-Valentin



Cultivées depuis 5000 ans et originaires d’Asie de l’Est, les roses rouges ont gagné en popularité à l’époque romaine. Au Moyen-Orient, elles étaient utilisées comme parfum, médicament et pour des décorations festives.



La majorité des roses actuelles proviennent de la fin du XVIIIe siècle, lorsque ces fleurs ont commencé à être importées en Europe.



Quant à leur association avec la Saint-Valentin, elle remonte au XIXe siècle, une époque où les Victoriens offraient des bouquets de fleurs pour transmettre des messages à leurs proches. Kate Greenaway, dans son livre « Le Langage des Fleurs », explique que ce phénomène, nommé « floriographie », a renforcé la connotation romantique des roses rouges.



La symbolique des roses rouges



Les roses ne sont pas seulement populaires à la Saint-Valentin, elles sont également choisies pour des mariages, anniversaires ou autres occasions romantiques, et peuvent même servir à présenter des excuses sincères.



Selon les experts de l’Université de l’Illinois, la popularité des roses rouges est due en grande partie à leur forte symbolique émotionnelle. À travers les âges et les cultures, elles ont incarné des idéaux de beauté, d’amour, de romance, et même des valeurs politiques.



La signification des couleurs de roses



Bien que les roses soient un symbole puissant de l’amour, chaque couleur porte un message particulier. Par exemple, la rose rouge représente la passion, la rose rose symbolise l’appréciation et la grâce, le jaune évoque l’amitié et le bonheur, et le blanc est associé à l’innocence.



Peu importe le message que vous souhaitez transmettre à l’occasion de la Saint-Valentin, la rose reste un choix classique. Il suffit de choisir la couleur qui reflète le mieux vos sentiments envers la personne à qui vous l’offrez.