La Banque du Japon pourrait arrêter de relever les taux d’intérêt pour défendre le yen

Akira Otani, ancien économiste en chef de la Banque du Japon et actuel directeur général de Goldman Sachs Japon, a déclaré lundi que la Banque du Japon pourrait arrêter d’augmenter les taux d’intérêt si le yen se rapproche de 130 pour un dollar.

Bien que les risques liés aux tarifs douaniers américains et les fluctuations de marché restent élevés, il est probable que la Banque du Japon continue d’augmenter les taux progressivement, le Japon devant probablement enregistrer une croissance économique supérieure à son potentiel, selon une note de recherche rédigée par Otani.

Cependant, il a précisé que la Banque centrale pourrait accélérer l’augmentation des taux si le dollar dépasse 160, mais pourrait envisager de stopper cette hausse si le yen approche de 130.

Lundi, le dollar a chuté de 0,62 % pour atteindre 142,62 yens. Bien que les données d’avant la pandémie aient montré les avantages d’un yen faible pour l’économie japonaise, les données récentes ne montrent plus de preuves claires de cet effet positif, a ajouté Otani.

Otani a souligné que l’impact négatif de la faiblesse du yen sur l’économie était devenu plus évident, les entreprises répercutant sur les ménages, notamment les personnes âgées, les coûts d’importation élevés. Il a précisé : « À la lumière de ces changements, il semble que la Banque du Japon soit désormais plus consciente de l’impact négatif de la faiblesse du yen qu’auparavant lorsqu’elle définit sa politique monétaire », notant que la Banque centrale semblait désormais plus tolérante face à la hausse de la valeur du yen.

Sur les marchés, le rendement des obligations d’État japonaises à 10 ans a baissé lundi, les investisseurs continuant de liquider les positions prises en prévision d’une hausse rapide des taux d’intérêt par la Banque du Japon. Le rendement des obligations à 10 ans a diminué de 1,5 point de base pour atteindre 1,33 %.

Kisuki Tsuruta, responsable des stratégies de revenu fixe chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, a déclaré : « Le marché évolue à l’opposé de ce qu’il était précédemment. » Les investisseurs rachètent maintenant des obligations à échéances moyennes à longues qu’ils avaient vendues à découvert en prévision d’une hausse des taux par la Banque du Japon.

Le rendement des obligations à 5 ans a diminué de 2,5 points de base pour atteindre 0,81 %, tandis que celui des obligations à 2 ans a baissé de 2 points de base pour atteindre 0,585 %.

Les paris sur une hausse des taux d’intérêt de la Banque du Japon à plus de 1 % d’ici l’année prochaine, en raison de l’augmentation des prix et des salaires locaux, ont conduit à une hausse des rendements obligataires à certains termes, atteignant leurs plus hauts niveaux en 17 ans fin mars. Cependant, ces attentes ont diminué après l’annonce, le 2 avril, par le président américain Donald Trump de lourdes taxes douanières réciproques sur des dizaines de pays.

Le rendement des obligations japonaises à 20 ans a baissé de 0,5 point de base pour atteindre 2,360 %. Les rendements des obligations à 30 et 40 ans n’ont pas été cotés.

Sur le marché boursier, l’indice Nikkei japonais a clôturé en hausse lundi, grâce à un bond des actions d’Apple après que les États-Unis ont exempté les téléphones mobiles et autres appareils électroniques de lourdes taxes douanières.

L’indice Nikkei a augmenté de 1,18 %, clôturant à 33 982,36 points, après avoir augmenté de 2,22 % plus tôt dans la session. L’indice Topix, plus large, a progressé de 0,88 % pour clôturer à 2 488,51 points.

Yugo Tsuboi, responsable des stratégies chez Daiwa Securities, a commenté : « Le marché reste influencé par différentes nouvelles majeures. Aucune d’entre elles n’est suffisamment bonne pour inciter les investisseurs à prendre des décisions d’investissement en toute confiance. »

L’administration de Donald Trump a accordé des exemptions de taxes douanières sur les téléphones mobiles, ordinateurs et certains autres appareils électroniques importés en grande quantité de Chine, ce qui a donné un coup de pouce aux entreprises technologiques, telles qu’Apple, qui dépendent des produits importés.

Cependant, Trump et le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, ont déclaré pendant le week-end que ces produits seraient soumis à des taxes distinctes, tout comme les semi-conducteurs, qui pourraient être imposées dans environ un mois.

Trump avait annoncé le 2 avril des tarifs douaniers réciproques élevés sur des dizaines de pays, ce qui avait provoqué une vague de recul du marché, avant de les suspendre pendant 90 jours peu après leur entrée en vigueur. Les tarifs douaniers globaux de 10 % sur presque toutes les importations américaines restent cependant en place.