Kanye West disparaît du réseau social X après une nouvelle série de provocations antisémites et sexistes

Le compte de Kanye West, également connu sous le nom de Ye, a disparu lundi 10 février du réseau social X (anciennement Twitter). L’artiste américain, coutumier des polémiques, venait d’enchaîner une série de publications à caractère antisémite et sexiste. Dans son dernier message avant la disparition de son compte, il a déclaré : « Je me déconnecte de Twitter. J’apprécie qu’Elon [Musk] me permette de me défouler. Cela a été très cathartique. »

Parmi les propos qui ont déclenché l’indignation, Kanye West a une nouvelle fois exprimé son admiration pour Adolf Hitler en publiant des messages tels que « J’aime Hitler » et « Je suis un nazi ». Il a également tenu des propos misogynes sur sa compagne Bianca Censori, affirmant « dominer » sa femme et critiquant le féminisme. Cette diatribe intervient après une controverse suscitée par la tenue transparente de Bianca Censori lors des Grammy Awards début février.

En parallèle, Kanye West a publiquement soutenu le rappeur P. Diddy, actuellement en détention provisoire dans une affaire de trafic sexuel. Il a appelé à sa libération en interpellant l’ancien président Donald Trump : « Libérez mon frère, Puff. » Ces déclarations s’ajoutent à une longue liste de provocations qui ont valu à West de devenir un paria dans le monde du show business.

Ce n’est pas la première fois que le rappeur disparaît du réseau social. Déjà en 2023, il avait été banni de X pendant huit mois pour incitation à la violence après des propos similaires. Sa récente récidive relance les débats sur les limites de la liberté d’expression sur les plateformes numériques et sur la responsabilité des réseaux sociaux dans la diffusion de discours haineux.

Le réseau social X, dirigé par Elon Musk, n’a pas encore confirmé si le compte de Kanye West a été supprimé volontairement ou s’il a fait l’objet d’une nouvelle suspension. Entre-temps, le rappeur, déjà écarté de plusieurs collaborations majeures avec des marques telles qu’Adidas, continue d’alimenter la controverse avec un t-shirt orné d’une croix gammée mis en vente sur le site de sa marque Yeezy.