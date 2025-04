Mode – Jennifer Lopez fait tourner les têtes avec deux façons de porter une seule robe

Jennifer Lopez a attiré tous les regards dans une robe qui mettait en valeur ses courbes, avec une encolure en V et un large manteau flottant.

Lors de la soirée d’ouverture de la pièce « Good Night, and Good Luck » au théâtre Winter Garden à New York hier (jeudi), la star de 55 ans a présenté deux façons de porter une seule robe.

Sur certaines photos du tapis rouge, la chanteuse et actrice internationale est apparue dans une tenue parfaite : une robe noire bustier à encolure large. Elle portait par-dessus une cape façon caftan de couleur claire, qui tombait élégamment sur la traîne de sa robe ornée. La robe était volumineuse au niveau des épaules, ajoutant de la hauteur et du raffinement à son allure. Elle l’a choisie parmi la dernière collection haute couture du designer libanais Saiid Kobeisy.

Cependant, cette pièce supplémentaire n’apparaît pas sur toutes les photos. Lopez a ensuite retiré la cape, laissant toute la place à sa robe en velours, mettant en valeur ses courbes de façon spectaculaire. Une fine pièce en tulle a été ajoutée à l’encolure plongeante, sans doute pour éviter tout incident de tenue pour la star du film Un mariage trop parfait.

J.Lo a complété son look avec une pochette noire et un collier unique semblant être orné de pierres noires et dorées incrustées de diamants. Elle a également porté une paire de boucles d’oreilles pendantes, ainsi qu’une bague à chaque main, fidèle à son style audacieux et remarquable.

Côté beauté, Lopez a opté pour un maquillage des yeux charbonneux, des teintes chaudes sur les joues et un rouge à lèvres brillant dans une teinte naturelle.

Ses cheveux blond miel étaient lissés avec une raie au milieu, tombant droit jusqu’au milieu du dos. Quant à ses ongles en forme d’amande, ils étaient peints dans un blanc laiteux et naturel.